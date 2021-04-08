ВСУ понесли потери на Донбассе

Как передает Politeka.net, трагические новости с фронта сообщили в пресс-cлужбе Штаба ООС в Facebook.

Всего за прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 12 нарушений прекращения огня.

Украинские позиции обстреливали из запрещенных орудий: минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск Украинские защитники открывали огонь в ответ", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов был ранен украинский боец. Ему оказали первую помощь.

К сожалению, не обошлось без потерь.

Украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сообщили в штабе ООС.

В командовании уже сообщили обо всех нарушениях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Напомним, только за последние два дня в зоне боевых действий на Донбассе погибло три бойца ВСУ. 5 апреля в результате вражеских обстрелов не стало Владислава Мороза и Виктора Гелебранта.

6 апреля стало известно о смерти Игоря Байталы.



