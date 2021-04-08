ВСУ понесли потери на Донбассе
Как передает Politeka.net, трагические новости с фронта сообщили в пресс-cлужбе Штаба ООС в Facebook.
Всего за прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 12 нарушений прекращения огня.
Украинские позиции обстреливали из запрещенных орудий: минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов и стрелкового оружия.
"На обстрелы российско-оккупационных войск Украинские защитники открывали огонь в ответ", - говорится в сообщении.
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В результате обстрелов был ранен украинский боец. Ему оказали первую помощь.
К сожалению, не обошлось без потерь.
Украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью.
"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сообщили в штабе ООС.
В командовании уже сообщили обо всех нарушениях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.
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