Боец ВСУ был родом из Черновицкой области

Украина продолжает нести серьезные потери на Донбассе - от вражеской пули погиб 24-летний боец ВСУ из Черновицкой области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Так, в районе проведения операции Объединенных сил в понедельник, 12 апреля, погиб буковинец. Вражеская пуля оборвала жизнь Ярослава Карлийчука из села Черепковцы, которое находится в Кицманской территориальной громаде на Буковине.

Известно, что 24-летний старший солдат проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которое дислоцируется в Коломне.

"Похоронят Героя в родном селе, дата похорон будет известна позже. Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину. Герои не умирают", - говорится в сообщении.

Также о гибели бойца ВСУ сообщили в ОТУ "Север".

"Сегодня, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТУ "Север", в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина снова несет потери на Донбассе завязались ожесточенные бои.

Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе:"до последнего была надежда, что жив".

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "потеря, боль от которой невозможно заглушить".