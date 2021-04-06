На Донбассе погиб боец ВСУ из Черкасской области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Городского совета г. Монастырища.

Так, вчера, 5 апреля, на востоке Украины погиб воин из Монастирищины Владислав Мороз.

"И снова потеря... Грусть пришла на Монастирищину. Защищая честь и независимость нашего государства на востоке Украины, во время выполнения боевого задания, погиб один из ее сыновей - молодой, сильный духом наш земляк Владислав Анатольевич Мороз", - говорится в сообщении.

Боец ВСУ был родом из села Халаидово Черкасской области. Он проходил службу по контракту. В понедельник, 5 апреля, в результате обстрела позиций украинских защитников боец погиб от пулевого ранения возле населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.

Известно, что у Владислава остались родители и сестра.

"Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибшего Героя. Это потеря, боль от которой невозможно заглушить. О времени и месте прощания с героем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Как известно, по данным штаба ООС, за прошедшие сутки, 5 апреля, на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.

Как сообщала Politeka, Украина оплакивает 30-летнего бойца ВСУ, фото и трагические подробности: "пожертвовал своей жизнью...".

Также Politeka писала, что враг атаковал украинского воина прямо на позиции ВСУ, кадры: "бросился на солдата и порезал...".