На Донбассе погиб боец ВСУ из Черкасской области
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Городского совета г. Монастырища.
Так, вчера, 5 апреля, на востоке Украины погиб воин из Монастирищины Владислав Мороз.
"И снова потеря... Грусть пришла на Монастирищину. Защищая честь и независимость нашего государства на востоке Украины, во время выполнения боевого задания, погиб один из ее сыновей - молодой, сильный духом наш земляк Владислав Анатольевич Мороз", - говорится в сообщении.
Боец ВСУ был родом из села Халаидово Черкасской области. Он проходил службу по контракту. В понедельник, 5 апреля, в результате обстрела позиций украинских защитников боец погиб от пулевого ранения возле населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.
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Известно, что у Владислава остались родители и сестра.
"Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибшего Героя. Это потеря, боль от которой невозможно заглушить. О времени и месте прощания с героем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Как известно, по данным штаба ООС, за прошедшие сутки, 5 апреля, на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ.
Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.
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