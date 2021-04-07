Украина снова понесла потери на Донбассе - погиб 26-летний боец ВСУ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост председателя Львовского облсовета Ирины Гримак.

Так, стало известно, что на востоке Украины погиб житель Жидачева Байтала Игорь Николаевич 1995 года рождения.

"Военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады отдал жизнь, защищая территориальную целостность и независимость Украины. Без сына остались двое родителей, без брата – двое сестер", - сообщила она.

Также трагическое известие с фронта прокомментировал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Соболезнования родным и близким нашего воина. Печальная весть постигла его родителей в то время, когда оба заболели COVID-19. Вечная память Герою!" - написал он.

В прессслужбе 10-й горно-штурмовой бригады сообщили, что представители российско-оккупационных войск распространили и тиражировали информацию о том, что якобы 4 апреля, в результате боевого столкновения возле населенного пункта Шумы погиб военнослужащий бригады, а командование части длительное время скрывает информацию о его гибели.

Однако в командовании бригады эту информацию опровергли. Отмечается, что боец ВСУ без оружия исчез 3 апреля. Рассматривались разные версии: потеря ориентировки и даже похищение.

"До последнего была надежда, что он жив и с ним все в порядке. Но, к сожалению, чуда не случилось. Сегодня на КПВВ "Марьинка" от представителей российско-оккупационных войск была проведена процедура передачи тела погибшего военнослужащего нашей бригады", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.

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