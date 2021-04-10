У Сумській області провели в останню путь 23-річного українського бійця Максима Стеблянка, який загинув цього тижня на Донбасі
Похорони солдата 1-ої окремої танкової Сіверської бригади пройшли в його рідному місті Лебедин, повідомляє Оперативне командування "Північ" на своїй сторінці в Фейсбук.
Максим Стеблянко загинув у зоні ООС 6 квітня, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Він служив у 1-й окремій танковій бригаді з 2020 року і був водієм механізованого взводу.
"Поховали воїна в рідному Лебедині. Вшанувати пам'ять і вклонитися перед батьками за сина-героя прийшли побратими, друзі, і пересічні жителі міста...Максиму назавжди залишиться 23...Назавжди в скорботі без сина залишилися мати і батько, який, до речі, також служить у Збройних Силах України і готовий помститися за сина ненависному ворогові", - йдеться на сторінці «Півночі».
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Похорон молодого героя проходили за участю почесної варти і військового оркестру. На згадку про нього влаштували військовий салют.
В останній тиждень ситуація на Донбасі різко загострилася. Як повідомляють у прес-службі штабу ООС, російсько-окупаційні війська обстрілюють українські позиції із заборонених знарядь.
Після свого візиту на лінію фронту президент України Володимир Зеленський повідомив, що всього з початку року на Донбасі загинули 26 військових.
Нагадаємо, Україна знову зазнає втрат на Донбасі, зав'язалися запеклі бої.
Як повідомляла Politeka, Україна зазнала нових втрат на Донбасі: "до останнього була надія, що живий".
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