В Сумской области провели в последний путь 23-летнего украинского бойца Максима Стеблянко, погибшего на этой неделе на Донбассе

Похороны солдата 1-ой отдельной танковой Сиверской бригады прошли в его родном городе Лебедин, сообщает Оперативное командование «Север» на своей странице в Фейсбук.

Максим Стеблянко погиб в зоне ООС 6 апреля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Он служил в 1-й отдельной танковой бригаде с 2020 года и был водителем механизированного взвода.

«Похоронили воина в родном Лебедине. Почтить память и поклониться перед родителями за сына-героя пришли побратимы, друзья, и рядовые жители города… Максиму навсегда останется 23...Навсегда в скорби без сына остались мать и отец, который, кстати, также служит в Вооруженных Силах Украины и готов отомстить за сына ненавистному врагу», - говорится на странице «Севера».

Похороны молодого героя проходили с участием почетного караула и военного оркестра. В память о нем устроили военный салют.

В последнюю неделю ситуация на Донбассе резко накалилась. Как сообщают в пресс-службе Штаба ООС, российско-оккупационные войска обстреливают украинские позиции из запрещенных орудий.

После своего визита на линию фронта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего с начала года на Донбассе погибли 26 военных.

Напомним, Украина вновь несет потери на Донбассе, завязались ожесточенные бои.

Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе: "До последнего была надежда, что жив".

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "Потеря, боль от которой невозможно заглушить".