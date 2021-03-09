Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи блиснула пружним животиком

Артистка повинна скоро народити від свого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда, а поки шанувальники згадують її образи, що обпалюють, пише Politeka.net. Завдяки відвертим образам, зірка стає справжнім "цвяхом" будь-якого заходу.

Цього разу фанати згадали, в чому зірка прийшла на афтепаті премії "Оскар" у 2020 році.

Модель одягла дуже короткий топік, який, скоріше, нагадував ліфчик. Тканина обтягнула груди, тим самим тримавшись на ній.

Завдяки настільки відвертій довжині можна було розглянути рельєфний прес Емілі. Накачані "кубики" так і приковували погляд.

Довга біла спідничка була на низькій посадці, опустилася занадто небезпечно, ніби зараз зісковзне з шовкових стегон.

Макіяж з акцентом на очі, а також різні аксесуари завершили образ.

Варто відзначити, що тоді наряд зірки викликав неоднозначну реакцію. Деякі були в подиві, як можна було в настільки відвертому вбранні прийти на офіційний захід, інші ж - навпаки захопилися зіркою, адже у неї немає ніякого сорому.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи народилася в Лондоні 7 червня 1991 року.

Вже в 14 років майбутня знаменитість підписала контракт з агентством Ford Models, після чого її модельна кар'єра пішла на зліт.

Пізніше красуня знялася в кліпі Robin Thicke абсолютно голою, після чого про неї заговорив весь світ. Зірка не соромиться оголюватися в кадрі, тим більше вона каже, що їй за це більше платять.

Нагадаємо, Ратаковськи без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковськи влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні.

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковськи влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні