Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски сверкнула упругим животиком

Артистка должна скоро родить от своего мужа Себастьяна Беар-МакКларда, а пока поклонники вспоминают ее обжигающие образы, пишет Politeka.net. Благодаря откровенным образам, звезда становится настоящим "гвоздем" любого мероприятия.

В этот раз фанаты вспомнили, в чем звезда пришла на афтепати премии "Оскар" в 2020 году.

Модель надела очень короткий топик, который, скорее, напоминал лифчик. Ткань обтянула грудь, тем самым державшись на ней.

Благодаря столь откровенной длине можно было рассмотреть рельефный пресс Эмили. Накаченные "кубики" так и приковывали взгляд.

Длинная белая юбочка была на низкой посадке опустилась слишком опасно, будто соскользнет с шелковых бедер.

Макияж с акцентом на глаза, а также различные аксессуары завершили образ.

Стоит отметить, что тогда наряд звезды вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые были в недоумении, как можно было в столь откровенном наряде прийти на официальное мероприятие, другие же - наоборот восхитились звездой, ведь у нее нет никаких стеснений.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски родилась в Лондоне 7 июня 1991 года.

Уже в 14 лет будущая знаменитость подписала контракт с агентством Ford Models, после чего ее модельная карьера пошла на взлет.

Позже красотка снялась в клипе Robin Thicke абсолютно голой, после чего о ней заговорил весь мир. Звезда не стесняется обнажаться в кадре, тем более она говорит, что ей за это больше платят.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини