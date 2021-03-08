Знаменита модель Емілі Ратаковскі в стильному костюмі забуває про скромність, показуючи образ з ліфчиком

Популярна супермодель очікує швидкої появи на світ первістка, тому весь свій вільний час приділяє саме дому, сім'ї та активним прогулянкам по місту. У цей ее час Емілі зазначає, що вчиться приймати нову себе і хоча їй здається, що вона виглядає як Вінні-Пух, вона зможе відновити колишню форму.

При цьому Ратаковскі часто показує в сторі, якою була до вагітності і як виглядала в найнеймовірніших нарядах. У той же час на фан-акаунтах показують різні фото із зіркою, які вважаються найбільш обговорюваними в мережі Instagram.

Одним з таких є кадр, на якому Ратаковскі демонструє фігуру в білому костюмі з чорним ліфом. При цьому дівчина навіть не стала надягати блузку, адже їй подобається комбінувати непоєднувані наряди. Зокрема, фішка Ратаковскі саме в тому, щоб носити ліфчик і топи під вільні класичні піджаки.

Не так давно сама Ратаковскі показала, як милується з чоловіком на сімейному знімку, заодно також засвітивши живіт. А але другому кадрі Емілі влаштувала фотосесію прямо у ванній в одній розкрито сорочці, показуючи живіт і доглядаючи за шкірою голови перед камерами.

Фанати відразу відповіли:

"Мужик, ти можеш допомогти мені знайти пульс? ❤ ; Дивно🌟 натурально і гаряче; чудово ❤️; Красиво. Чудово виглядає там Емілі👌; випадання волосся через 3-4 місяці після пологів-це, мабуть, явище; розумні слова солодкі такі. Як тільки дитина вийде на світ і ви припиніть годувати грудьми, волосся випаде!».

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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