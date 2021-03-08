Знаменитая модель Эмили Ратаковски в стильном костюме забывает о скромности, показывая образ с лифчиком

Популярная супермодель ожидает скорого появления на свет первенца, поэтому все свое свободное время уделяет именно дому, семье и активным прогулкам по городу. В это эе время Эмили отмечает, что учится принимать новую себя и хотя ей кажется, что она выглядит как Винни-Пух, она сможет восстановить прежнюю форму.

При этом Ратаковски часто показывает в Стори, какой была до беременности и как выглядела в самых невероятных нарядах. В то же время на фан-аккаунтах показывают различные фото со звездой, которые считаются самыми обсуждаемыми в сети Инстаграм.

Одним из таких является кадр, на котором Ратаковски демонстрирует фигуру в белом костюме с черным лифом. При этом девушка даже не стала надевать блузку, ведь ей нравится комбинировать несочетаемые наряды. В частности, фишка Ратаковски именно в том, чтобы носить лифчик и топы под свободные классические пиджаки.

Не так давно сама Ратаковски показала, как милуется с супругом на семейном снимке, заодно также засветив живот. А но втором кадре Эмили устроила фотосессию прямо в ванной в одной распахнуто рубашке, показывая живот и ухаживая за кожей головы перед камерами.

Фанаты сразу ответили:

«Мужик, ты можешь помочь мне найти пульс? ❤; Удивительно🌟 натурально и горячо; Великолепно ❤️; Красиво. Прекрасно выглядит там Эмили 👌; Выпадение волос через 3-4 месяца после родов - это, по-видимому, явление; Умные слова сладкие такие. Как только ребенок выйдет на свет и вы прекратите кормить грудью, волосы выпадут!».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

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