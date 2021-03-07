Знаменита модель Емілі Ратаковскі вражає фігурою в будь-якому стильному образі

Стиль знаменитої моделі не раз бурхливо обговорювався в мережі різними фанатами, адже струнка красуня може здивувати самими різними стильними нарядами, які навряд чи приховують її тіло. Зокрема, на більшості кадрів з прогулянки, Емілі буде помічена в укороченій майці, футболці або ж кроп-топі.

Модель просто обожнює підкреслювати такими речами свій бездоганний прес. Зараз Ратаковскі готується стати мамою, але з радістю репостить свої ранні фото з власних фан-груп. Схоже, дівчина сумує за плоским животом.

З тих пір як дівчина створила свій бренд Inamorata, вона намагається так чи інакше його прорекламувати. Тому в мережі також багато фото, на яких модель пропонує альтернативу топам і блуз – Емілі може дозволити собі надіти нижню білизну або купальник.

Нерідко свої образи вона доповнює жакетами, а в її сукнях обов'язково буде пікантний виріз на стегнах, грудях або животі. На тлі об'ємних речей точена фігура і пишні форми виглядають ще більш спокусливо.

До цього красуня роздяглася на камеру для відомого фотографа і влаштувала зйомку прямо у ванній кімнаті, не приховуючи наготу. Лише бюст Емілі прикрила руками, щоб хоч якось приховати зайве.

"Форма життя ❤️; казково; Бог-це жінка Уят) куди бідний чоловік дивиться😂 😂; ефект спокуси; ти точно красива, але я думаю, це вже занадто, чи не так? 😕 ; Боже мій, вона ніколи не зупиняється 😳! Відпочинь! Ти вагітна!!!; Трохи багато, чи не так🙄; ти чітка, подруга; де Емілі 2012-2019 років? 😪 ; Це мій шлунок після буріто", - відповіли фанати.

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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