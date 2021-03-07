Знаменитая модель Эмили Ратаковски поражает фигурой в любом стильном образе

Стиль знаменитой модели не раз бурно обсуждался в сети разными фанатами, ведь стройная красотка может удивить самыми разными стильными нарядами, которые едва ли скрывают ее тело. В частности, на большинстве кадров из прогулки, Эмили будет замечена в укороченной майке, футболки или же кроп-топе.

Модель просто обожает подчеркивать такими вещами свой безупречный пресс. Сейчас Ратаковски готовится стать мамой, но с радостью репостит свои ранние фото с собственных фан-групп. Похоже, девушка скучает за плоским животом.

С тех пор как девушка создала свой бренд Inamorata, она старается так или иначе его прорекламировать. Поэтому в сети также много фото, на которых модель предлагает альтернативу топам и блузам – Эмили может позволить себе надеть нижнее белье или купальник.

Нередко свои образы она дополняет жакетами, а в ее платьях обязательно будет пикантный вырез на бедрах, груди или животе. На фоне объемных вещей точеная фигура и пышные формы смотрятся еще более соблазнительно.

До этого красотка разделась на камеру для известного фотографа и устроила съемку прямо в ванной комнате, не скрывая наготу. Лишь бюст Эмили прикрыла руками, чтобы хоть как-то скрыть лишнее.

«Форма жизни ❤️; Сказочно; Бог - это женщина Уят) куда бедный муж смотрит 😂😂; эффект соблазна; Ты точно красива, но я думаю, это уж слишком, не так ли? 😕; Боже мой, она никогда не останавливается 😳! Отдохни! Ты беременна!!!; Немного много, не правда ли 🙄; Ты чёт поднабрала, подруга; Где Эмили 2012-2019 годов? 😪; Это мой желудок после буррито», - ответили фанаты.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

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