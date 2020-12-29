Артисти звикли до частих змін іміджу заради залучення уваги, проте деякі зірки прославилися саме своїми зачісками

Так, дуже часто зірок згадують саме завдяки їх незабутнім образам, які вони не змінюють роками. Зокрема, це відноситься до чоловіків, які вирішили ще багато років тому: їм комфортніше з лисиною, ніж з волоссям.

Не так давно Влад Яма також вирішив показати, як виглядав до свого перетворення з «гривою на голові». Пропонуємо згадати в нашій топ-добірці, як виглядали інші популярні артисти з пишними шевелюрами:

Так, популярний артист і танцюрист Влад Яма в Instagram зазначив, що він відразу народився лисеньким, але потім, як і всі, «заріс».

"Мало того, я дико любив ходити в перукарню, часто в кріслі засинав від задоволення. Непогано справлявся з зачіскою для турнірів і шоу, іноді і партнерці допомагав.

Ближче до повноліття з'явилася мрія відпустити "хвостик", серед танцюристів-латиністів тоді було модно. Не дотерпів. На фото мій максимум-кучері ще ті. Трохи пізніше поголився, а далі ви вже бачили). Ну а голеним на турнірах вже не змагався, це і досі не прийнято️️", - розповів танцюрист.

Євген Кошовий в одному зі своїх інтерв'ю також розповів, що перед шоу, заради несподіваного ефекту вони вирішили за одну ніч збрити його шевелюру. Знайшли перукарню, машинкою все збрили, а потім ще в дві руки хлопці одноразовими верстатами добривали.

"Пам'ятаю, я тоді в туалеті сидів, на унітазі закритому. Дуже багато цих верстатів бритвених, одноразових, було, але в підсумку щось вийшло", - зі сміхом згадував артист.

А ось Юрій Ткач показував, як виглядав з волоссям п'ять і більше років тому, говорячи про своє перетворення. Також на сторінках шоу, в якому брав участь артист, з'являлися архівні кадри. При цьому актор зізнавався, що готовий до будь-яких експериментів і не тільки з образами. Він готовий брати на себе різні ролі:

"Абсолютно! Хоча ... вбивцю, наприклад, не грав би. Не хочеться злих людей грати. Еротичні сцени теж не моє. Казка, містика, фантастика - це цікаво. Так що шевелюру відростити для якихось зйомок теж не проблема!».

Олексій Потапенко також вирішив порадувати шанувальників архівними фото, і показав на своїй сторінці в Instagram фото з архіву:

"А це я з довгим волоссям. Я завжди був шалений MC і робив те, що виходило за рамки, тому мене завжди боялися, обожнювали, критикували, хвалили. Тільки волосся пропало, а я все той же Кутрапалі!"- підписав зображення Потап.

Щодо того, в якому році і під час якого концерту він запалював з такою зачіскою, артист поширюватися не став.

Нагадавши, Влад Яма з оголеним торсом приголомшив пристрастю з красунею-дружиною:»Ну, взагалі вогонь".

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