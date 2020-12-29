Артисты привыкли к частым сменам имиджа ради привлечения внимания, однако некоторые звезды прославились именно своими прическами

Так, очень часто звезд вспоминают именно благодаря их запоминающимся образам, которые они не меняют годами. В частности, это относится к мужчинам, которые решили еще много лет назад: им комфортнее с лысиной, нежели с волосами.

Не так давно Влад Яма также решил показать, как выглядел до своего преображения с «гривой на голове». Предлагаем вспомнить в нашей топ-подборке, как выглядели другие популярные артисты с пышными шевелюрами:

Так, популярный артист и танцор Влад Яма в Инстаграм отметил, что он сразу родился лысеньким, но потом, как и все, «зарос».

«Мало того, я дико любил ходить в парикмахерскую, часто в кресле засыпал от удовольствия. Неплохо справлялся с причёской для турниров и шоу, иногда и партнёрше помогал.

Ближе к совершеннолетию появилась мечта отпустить «хвостик», среди танцоров-латинистов тогда было модно. Не дотерпел. На фото мой максимум - кудри еще те. Чуть позже побрился, а дальше вы уже видели). Ну а бритым на турнирах уже не соревновался, это и до сих пор не принято🤷🏼‍♂️», - рассказал танцор.

Евгений Кошевой в одном из своих интервью также рассказал, что перед шоу, ради неожиданного эффекта они решили за одну ночь сбрить его шевелюру. Нашли парикмахерскую, машинкой все сбрили, а потом еще в две руки парни одноразовыми станками добривали.

«Помню, я тогда в туалете сидел, на унитазе закрытом. Очень много этих станков бритвенных, одноразовых, было, но в итоге что-то получилось», – со смехом вспоминал артист.

А вот Юрий Ткач показывал, как выглядел с волосами пять и более лет назад, говоря о своем преображении. Также на страницах шоу, в котором участвовал артист, появлялись архивные кадры. При этом актер признавался, что готов к любым экспериментам и не только с образами. Он готов брать на себя разные роли:

«Абсолютно! Хотя… Убийцу, например, не играл бы. Не хочется злых людей играть. Эротические сцены тоже не мое. Сказка, мистика, фантастика - это интересно. Так что шевелюру отрастить для каких-нибудь съемок тоже не проблема!».

Алексей Потапенко также решил порадовать поклонников архивными фото, и показал на своей странице в Instagram фото из архива:

"А это я с длинными волосами. Я всегда был бешеный MC и делал то, что выходило за рамки, поэтому меня всегда боялись, обожали, критиковали, хвалили. Только волосы пропали, а я все тот же Кутрапали!" - подписал изображение Потап.

Относительно того, в каком году и во время какого концерта он зажигал с такой прической, артист распространяться не стал.

Напомним, Влад Яма с обнаженным торсом ошеломил страстью с красоткой-женой: «Ну, вообще огонь».

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