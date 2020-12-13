Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", поділилась ефектним фото в сукні з оголеними плечима

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, на сторінці артистки з'явилась світлина, яку Ходченкова супроводила хештегом "на домашньому", однак знімок явно не схожий на стандартне домашнє фото.

Світлана позує в сукні, яку вона приспустила вниз, оголивши плечі. При цьому у неї дуже об'ємна зачіска та дивно відставлена вперед рука, через що актрису на цьому фото порівняли з героїнею якогось фільму жахів.

"Ось це так образ", "Зомбосвєта", "Чомусь фільм "Вій" згадав", "Світлано, ви вогонь! Одне задоволення на вас дивитись! Красуня! Творчих успіхів вам!", "Нереальна", "Фільм жахів?" - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що Ходченкова показала себе в новому образі для фото в журналі. На фото Світлана позувала в прозорій чорній сукні. Волосся у красуні було розпущеним, вона за нього взялася однією рукою. Другу руку красуня сховала між ніжок. Дівчина сиділа боком і хвалилася своєю бездоганною красою. Образ актриса доповнила яскравими сережками і макіяжем, що зробило знімок для обкладинки ще більш спокусливим.

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