Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", поделилась эффектным фото в платье с обнаженными плечами

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости.

Так, на странице артистки появилась фотография, которую Ходченкова сопроводила хэштегом "на домашнем", однако снимок явно не похож на стандартное домашнее фото.

Светлана позирует в платье, которое она приспустила вниз, обнажив плечи. При этом у нее очень объемная прическа и странно отставленная вперед рука, из-за чего актрису на этом фото сравнили с героиней какого-то фильма ужасов.

"Вот это так образ", "Зомбосвета", "Почему-то фильм "Вий" вспомнил", "Светлана, вы огонь! Одно удовольствие на вас смотреть! Красавица! Творческих успехов вам!", "Нереальная", "Фильм ужасов?" - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Ходченкова показала себя в новом образе для фото в журнале. На фото Светлана позировала в прозрачном черном платье. Волосы у красавицы были распущенными, она за них взялась одной рукой. Вторую руку красавица спрятала между ножек. Девушка сидела боком и хвасталась своей безупречной красотой. Образ актриса дополнила яркими серьгами и макияжем, что сделало снимок для обложки еще более соблазнительным.

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