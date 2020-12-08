Головна героїня проекту "Холостячка" Ксенія Мішина потрапила в скрутне становище перед самим фіналом проекту

Як відомо, нещодавно стався гучний скандал на зйомках шоу – один з учасників зізнався, що його чекає дівчина поза проектом і на самі зйомки він прийшов як на «роботу». Проте Ксенія дала шанс Андрію Рибаку і залишила його на проекті. Рішення викликало ажіотаж і безліч інших пліток.

Один з учасників - Олександр Еллерт, коментуючи ситуацію, зазначив, що був не вкурсі "подвійного життя" приятеля. Він додав, що визнання рибалки для нього було такою ж несподіванкою, як і для інших, оскільки про особисте життя вони не розмовляли.

Однак у наступному випуску, судячи з анонсу майбутнього ефіру, чоловік і сам не так "чистий", як здавалося фанатам. На думку деяких, він також дещо приховує-особисте життя і батьків:

"Саша Еллерт приховує Ксенію від своїх рідних? 🤔 😱 Подробиці вже цієї п'ятниці жд чекаєте? 😉 » ,- повідомляється на сторінці проекту.

Шанувальники відразу відповіли:

"Нічого він не ховає, але навіщо батьків виставляти на публіку.занадто багато вимог; Всі дівчата з попередніх "холостяків" знайомили батьків з головним героєм.А тут мужик не може познайомити з батьками холостячкою (((((Ну таке .....; Ну це ж анонс, напевно все не так ...; Може його батьки не хочуть на телебачення це нормально❤️👍; чекаємо, він перестраховується поки; Саша це не серйозно .... Льоша-справжній чоловік! ❤ ️ ; Поміняйте холостячку, вона бісить; вже така маячня почалася☺ все дуже переграно!».

Нагадаємо, що в сьомій серії «Холостячки», яку транслював канал «СТБ», в п'ятницю, 4 грудня, один з фаворитів Мішиної Андрій Рибак на побаченні зробив відверте зізнання.

"Є дівчина, і я закоханий в неї. Прощай. Іду сюди, як на роботу. Я піду до фіналу", - говорить він.

Андрій зізнався, що йому буде легше, якщо Ксенія сама вижене його, тому що самостійне рішення йому було прийняти складно. Тим не менш, на церемонії троянд актриса вирішила дати йому ще один шанс і залишила брати участь в реаліті-шоу.

"Багато хто розкритикував мій вчинок в минулому ефірі, але багато мене і підтримали. Єдине, що я хотіла б сказати з приводу всієї ситуації: я-жінка! мені властиво жити почуттями та емоціями і я щаслива, що дозволяю собі це», - написала Мішина.

Нагадавши, стало відомо про грандіозне повернення "Холостячки" Мішиної на "Танці з зірками".

Також Politeka повідомляла, чим запам'ятався другий ефір"Холостячки".

Як писала Politeka, що розпалена" Холостячка " Мішина показала апетитну фігуру в кращих образах.