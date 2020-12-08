Главная героиня проекта «Холостячка» Ксения Мишина попала в затруднительное положение перед самым финалом проекта

Как известно, недавно произошел громкий скандал на съемках шоу – один из участников признался, что его ждёт девушка вне проекта и на сами съемки он пришёл как на «работу». Тем не менее Ксения дала шанс Андрею Рыбаку и оставила его на проекте. Решение вызвало ажиотаж и множество других сплетен.

Один из участников – Александр Эллерт, комментируя ситуацию, отметил, что был не вкурсе "двойной жизни" приятеля. Он добавил, что признания Рыбака для него было такой же неожиданностью, как и для остальных, поскольку о личной жизни они не разговаривали.

Однако в следующем выпуске, судя по анонсу будущего эфира, мужчина и сам не так «чист», как казалось фанатам. По мнению некоторых, он также кое-что скрывает – личную жизнь и родителей:

«Саша Эллерт скрывает Ксению от своих родных? 🤔😱 Подробности уже в эту пятницу 📺Ждете? 😉», - сообщается на странице проекта.

Поклонники сразу ответили:

«Ничего он не прячет, но зачем родителей выставлять на публику.слишком много требований; Все девушки из предыдущих "холостяков" знакомили родителей с главным героем.А здесь мужик не может познакомить с родителями холостячкой (((((Ну такэ .....; Ну это же анонс, наверняка всё не так ...; Может его родители не хотят на телевидение это нормально❤️👍; Ждём, он перестраховывается пока; Саша Это не серьезно .... Леша - настоящий мужчина! ❤️; Поменяйте холостячку, она бесит; Уже такой бред начался🤢 все очень переиграно!».

Напомним, что в седьмой серии «Холостячки», которую транслировал канал «СТБ», в пятницу, 4 декабря, один из фаворитов Мишиной Андрей Рыбак на свидании сделал откровенное признание.

"Есть девушка, и я влюблен в нее. Прости. Иду сюда, как на работу. Я уйду до финала", - говорит он.

Андрей признался, что ему будет легче, если Ксения сама выгонит его, потому что самостоятельное решение ему было принять сложно. Тем не менее, на церемонии роз актриса решила дать ему еще один шанс и оставила участвовать в реалити-шоу.

«Многие раскритиковали мой поступок в прошлом эфире, но многие меня и поддержали. Единственное, что я хотела бы сказать по поводу всей ситуации: я- женщина! мне свойственно жить чувствами и эмоциями и я счастлива, что позволяю себе это», - написала Мишина.

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