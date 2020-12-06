В Україні зафіксували низку землетрусів

Підземні поштовхи сталися в Карпатському регіоні, передали на сайті сейсмічного моніторингу Головного центру спеціального контролю.

Згідно з даними вчених, перший землетрус стався в Івано-Франківській області 2 грудня о 16:14:32, у Львівській та Закарпатській областях 3 грудня о 14:35:00 та 14:35:24 відповідно.

На Прикарпатті біля н.п. Надвірна сила підземних поштовхів склала 2,7 бала.

На Львівщині біля Дрогобича та Закарпаття у Воловецькому районі були землетруси магнітудою по 1,5 балів.

Раніше ми писали про те, що на українців почали нападати небезпечні хижаки.

До людських будинків вовки приходять вночі, кажуть жителі Ворохти. Вони полюють за легкою здобиччю, наприклад за домашніми собаками, яких вони вбили вже більше десятка. За словами лісників, хижаків у довколишніх лісах стало майже втричі більше. Зараз просять жителів Ворохти бути обережними і особливо стежити за дітьми, так як на дорослих хижаки нападають рідко.

Нагадавши, українців попередили про проблеми через локдауну, пенсії і зарплати під загрозою.

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