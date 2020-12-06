На украинцев начали нападать опасные хищники
Об этом сообщил телеканал "2+2" .
До человеческих домов волки приходят ночью, говорят жители Ворохты. Они охотятся за легкой добычей, например за домашними собаками, которых они убили уже больше десятка.
По словам лесников, хищников в близлежащих лесах стало почти втрое больше.
Сейчас просят жителей Ворохты быть осторожными и особенно следить за детьми, так как на взрослых хищники нападают редко.
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Ранее мы писали, что в одесском пруду поймали экзотическую рыбу, которая водится в реках Амазонки.
Рыбу поймали дети в Дюковском парке в минувшие выходные. Ею оказалась арована серибристая, которую по словам гидробилога Владимира Самайчука, встретить в Украине большая редкость, так как этот хищник обитает только в теплых водах Амазонки.
Гидробиолог утверждает, что рыбу, очевидно, кто-то выпустил в пруд. Причем недавно, ведь прожить при температуре +10 градусов она могла бы не более часа.
Кроме того, это довольно крупная особь и за нее на рынке дают от 1500 до 2000 гривен.
Напомним, украинцев предупредили о проблемах из-за локдауна, пенсии и зарплаты под угрозой.
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