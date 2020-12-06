На украинцев начали нападать опасные хищники

Об этом сообщил телеканал "2+2" .

До человеческих домов волки приходят ночью, говорят жители Ворохты. Они охотятся за легкой добычей, например за домашними собаками, которых они убили уже больше десятка.

По словам лесников, хищников в близлежащих лесах стало почти втрое больше.

Сейчас просят жителей Ворохты быть осторожными и особенно следить за детьми, так как на взрослых хищники нападают редко.

Популярные статьи сейчас

Роскошная Дженнифер Лопес в одном халате показала, с чего начинается ее утро: "Боже, это..."

Принц Уильям поразил реакцией на поведение Меган Маркл, всплыли детали: "Кейт Миддлтон пришлось..."

"Больные кричат и ползут к окнам": ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны

Пока спасала маму, потеряла отца: драма разыгралась в семье молодой одесситки
Показать еще

Ранее мы писали, что в одесском пруду поймали экзотическую рыбу, которая водится в реках Амазонки.

Рыбу поймали дети в Дюковском парке в минувшие выходные. Ею оказалась арована серибристая, которую по словам гидробилога Владимира Самайчука, встретить в Украине большая редкость, так как этот хищник обитает только в теплых водах Амазонки.

Гидробиолог утверждает, что рыбу, очевидно, кто-то выпустил в пруд. Причем недавно, ведь прожить при температуре +10 градусов она могла бы не более часа.

Кроме того, это довольно крупная особь и за нее на рынке дают от 1500 до 2000 гривен.

Напомним, украинцев предупредили о проблемах из-за локдауна, пенсии и зарплаты под угрозой.

Как сообщала Politeka, технический дефолт, сделано важное заявление о дефиците бюджета и что будет дальше

Также Politeka писала, что МФВ предоставит Украине новый транш, важное сообщение Кабмина.