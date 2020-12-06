На украинцев начали нападать опасные хищники

Ранее мы писали, что в одесском пруду поймали экзотическую рыбу, которая водится в реках Амазонки.

Рыбу поймали дети в Дюковском парке в минувшие выходные. Ею оказалась арована серибристая, которую по словам гидробилога Владимира Самайчука, встретить в Украине большая редкость, так как этот хищник обитает только в теплых водах Амазонки.

Гидробиолог утверждает, что рыбу, очевидно, кто-то выпустил в пруд. Причем недавно, ведь прожить при температуре +10 градусов она могла бы не более часа.

Кроме того, это довольно крупная особь и за нее на рынке дают от 1500 до 2000 гривен.

Напомним, украинцев предупредили о проблемах из-за локдауна, пенсии и зарплаты под угрозой.

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