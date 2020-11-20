Украина под конец года оказалась в сложной экономической ситуации, даже появились заявления о том, что нас ждет дефолт

Экономисты оценили такие прогнозы и обяснили что происходит, передает «Украина 24».

Так, экономист Андрей Длигач отметил, что в сценарий дефолта он не верит.

При этом эксперт напомнил, что в нынешнем и следующем году вцелом Украина должна выплатить около 10 млрд долларов долга, и это надо рефинансировать.

Он подчеркнул, что транш МВФ очень нужен для этого.

«Это можно сделать с помощью нескольких инструментов. Конечно, кредит, который мы получим от МВФ, это самый дешевый способ рефинансирования украинских долгов. Однако существуют и ценные бумаги, и другие способы. Но без МВФ и без привязанного к кредиту МВФ нашего сотрудничества с ЕС и Всемирным банком мы можем остаться один на один с проблемой долга», - отметил эксперт.

Но привлечь нужно даже больше денег, чем транш МВФ в 10 млрд.

«По информации, которую мы имеем о государственном бюджете, он на текущий момент выполняется. Дефицит будет около 100 млрд грн. Есть возможность перенести часть государственных платежей на начало следующего года, когда мы получим этот транш. Поэтому, я думаю, Украина в этом году выйдет без технического дефолта внутри страны», - заявил Длигач.

В свою очередь экономист Григорий Кукуруза добавил, что последние месяцы года - очень сложные для выполнения бюджета, так как в эти месяцы традиционно расходы бюджета на 50% выше, чем годовые. А с января-февраля расходы существенно уменьшаются - и ситуация будет намного проще.

Но вот получить транш МВФ до конца года невозможно чисто из-за технических процедур. В лучшем случае он может прийти в первом квартале 2021 года.

«В последние дни мы видим косвенные механизмы эмиссии (печати денег - ред.). Когда мы говорим об эмиссии, то мы боимся высокой инфляции и давления на гривну. Давления пока нет. Что касается инфляции, мы видим, что речь идет об отметке ниже установленной. Мы видим, что Украина из-за внешних причин попала в дефляционную ловушку, то есть инфляция ниже, чем та, которая определена для оптимального развития экономики», - заявил эксперт.

Напомним, Украина получит новый транш от МВФ, раскрыты сроки.

Как сообщала Politeka, сотрудничество МВФ с Украиной, новый глава НБУ предупредил.

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