В Украине зафиксировали ряд землетрясений

Подземные толчки произошли в Карпатском регионе, передали на сайте сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.

Согласно данным ученых, первое землетрясение произошло в Ивано-Франковской области 2 декабря в 16:14:32, во Львовской и Закарпатской областях 3 декабря в 14:35:00 и 14:35:24 соответственно.

На Прикарпатье возле н.п. Надворная сила подземных толчков составила 2,7 балла.

На Львовщине возле Дрогобыча и Закарпатье в Воловецком районе были землетрясения магнитудой по 1,5 баллов.

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Напомним, украинцев предупредили о проблемах из-за локдауна, пенсии и зарплаты под угрозой.

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