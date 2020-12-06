У Росії помер театральний режисер Антон Мілочкін

Про це Politeka стало відомо з повідомлення критика Павла Руднєва у Фейсбуці

«Ніжна, зворушлива людина, із загостреним почуттям справедливості. Не виносив усього, що навколо відбувається, скрипів зубами, вимовлявся в личку. Важко жив, важко помер", - розповів він.

Колега загиблого Микола Коляда повідомив що Мілочкін бив убитий.

"Загинув режисер Антон Мілочкін. Його вбили. Кілька років тому Антон привозив свою виставу за п'єсою Костенка до нас на фестиваль», — написав він.

Нагадаємо, не так давно помер знаменитий російський актор Борис Плотніков. У нього був діагностований китайський вірус.

Виконавець знаменитої ролі доктора Борменталя в фільмі «Собаче серце» кілька днів перебував у важкому стані на ШВЛ. Плотніков помер в середу, 2 грудня, у віці 71 року.

Також стало відомо про смерть актриси театру і кіно Світлани Обідіної.

45-річна зірка пішла з життя ще 18 листопада, більше тижня сім'я мовчала про трагедію.

На жаль, відомий український режисер Роман Віктюк також пішов з життя пішов з життя після важкої хвороби. Він помер 17 листопада в віці 84 років.

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Нагадаємо, пішов з життя легендарний футболіст: його гол вписано золотими літерами в історії гри мільйонів.