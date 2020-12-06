У Росії помер театральний режисер Антон Мілочкін
Про це Politeka стало відомо з повідомлення критика Павла Руднєва у Фейсбуці
«Ніжна, зворушлива людина, із загостреним почуттям справедливості. Не виносив усього, що навколо відбувається, скрипів зубами, вимовлявся в личку. Важко жив, важко помер", - розповів він.
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"Загинув режисер Антон Мілочкін. Його вбили. Кілька років тому Антон привозив свою виставу за п'єсою Костенка до нас на фестиваль», — написав він.
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