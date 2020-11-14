В возрасте 85 лет скончался народный артист СССР Армен Джигарханян

Советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет - с ним ушла эпоха.

Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Сообщается, что Джигарханян умер в ночь на 14 ноября. Ему было 85 лет. Пусть теперь он отдыхает с Богом, вечная память легенде.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

За большой вклад в развитие советского искусства Армен Джигарханян был удостоен звания "Народный артист СССР" и награжден правительственными наградами.

Стоит напомнить, что он имел проукраинскую позицию и яростно выступал против российской агрессии.

Так, после аннексии Крыма Армен Джигарханян стал на сторону украинцев и заявлял, что не собирается подписывать никаких писем в поддержку российского президента Путина.

Актер не понимал, как россияне и украинцы могут враждовать между собой и критиковал агрессивные действия России по отношению к Украине.

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Как сообщала Politeka, Джигарханян поставил на место Путина народной пословицей: "Один дурак...".