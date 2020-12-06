Экс-футболист сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет

Об этом Politeka стало известно из сообщения его дочери Анастасии в Фейсбуке.

Пиком карьеры форварда стал 1960 год, когда вместе с советской командой Понедельник победил на первом в истории чемпионате Европы. Нападающий в дополнительное время забил решающий гол в финальном матче против сборной Югославии (2:1).

Четыре года спустя завоевал серебряные медали Евро-1964, а в 1962 году он участвовал на чемпионате мира.

За сборную Совесткого Союза Понедельник сыграл 29 матчей. На его счету 20 голов. На клубном уровне футболист выступал за ростовские "Ростсельмаш" (сейчас "Ростов") и СКА.

Напомним, ранее стало известно о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны 25 ноября. Ему было 60 лет.

Накануне его госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Тогда футболист перенес операцию на мозге из-за субдуральной гематомы. Две недели до этого выписали из больницы.

Ранее в Днепре ушел из жизни легкоатлет Андрей Батраченко.

Об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Днепропетровской области в Facebook.



"Федерация легкой атлетики Днепропетровской области выражает искренние соболезнования родным и близким Батраченко Андрея Викторовича, в связи с его внезапной и трагической смертью", - говорится в сообщении.

Причина смерти 37-летнего спортсмена неизвестна. Андрей в 2010 году входил в сборную Днепропетровской области, которая являлась одной из сильнейших в стране. У него осталась жена и ребенок.

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