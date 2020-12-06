В России умер театральный режиссер Антон Милочкин

Об этом Politeka стало известно из сообщения критика Павла Руднева в Фейсбуке

«Нежный, трогательный человек, с обостренным чувством справедливости. Не выносил всего, что вокруг происходит, скрипел зубами, выговаривался в личку. Тяжело жил, тяжело умер», — расскзал он.

Коллега погибшего Николай Коляда сообщил что Милочкин бил убит.

«Погиб режиссер Антон Милочкин. Его убили. Несколько лет назад Антон привозил свой спектакль по пьесе Костенко к нам на фестиваль», — написал он.

Напомним, не так давно умер знаменитый российский актер Борис Плотников. У него был диагностирован китайский вирус.

Исполнитель знаменитой роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце» несколько дней находился в тяжелом состоянии на ИВЛ. Плотников скончался в среду, 2 декабря, в возрасте 71 года.

Также стало известно о смерти актрисы театра и кино Светланы Обидиной.

45-летняя звезда ушла из жизни еще 18 ноября, более недели семья молчала о трагедии.

К сожалению, известный украинский режиссер Роман Виктюк также ушел из жизни ушел из жизни после тяжелой болезни. Он умер 17 ноября в возрасте 84 лет.

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Напомним, ушел из жизни легендарный футболист: его гол вписан золотыми буквами в истории игры миллионов.