В России умер театральный режиссер Антон Милочкин
Об этом Politeka стало известно из сообщения критика Павла Руднева в Фейсбуке
«Нежный, трогательный человек, с обостренным чувством справедливости. Не выносил всего, что вокруг происходит, скрипел зубами, выговаривался в личку. Тяжело жил, тяжело умер», — расскзал он.
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«Погиб режиссер Антон Милочкин. Его убили. Несколько лет назад Антон привозил свой спектакль по пьесе Костенко к нам на фестиваль», — написал он.
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