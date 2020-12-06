Український боксер Олександр Усик висловився про поразку Василя Ломаченка від Теофімо Лопеса

Своєю думкою він поділився на каналі Usyk17 в YouTube.

"Поразці є ряд причин. Я був дуже засмучений, десь тиждень про це думав. Знаючи Василя Анатолійовича і скільки він йшов до цього ... копатися в цьому-зайве. Потрібно прийняти це, виходити звідти, йти далі. Я вірю в реванш з Лопесом, це цікаво. З фінансової точки зору розкрутити.

Лопес думає, що там є Хейні, Гарсія, Девіс, але це все теж не так просто, вони знаходяться в різних компаніях, зробити цей поєдинок з одним з них Лопесу буде складно. Теофімо думає, що буде мільярди заробляти, але це не так. Дуже хотілося б подивитися реванш, думаю, він буде", - заявив Усик.

Раніше ми писали, що ураїнський боксер Василь Ломаченко зважився на одкровення після бою, в якому програв Теофімо Лопесу.

Як повідомляє Politeka.net, 17 Жовтня спортсмени зустрілися на рингу в Лас-Вегасі і поборолися за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. У підсумку американець отримав перемогу і титул за одноголосним рішенням суддів. Після розгромної поразки Василь Ломаченко більше місяця зберігав мовчання в "Instagram", проте напередодні в соцмережі з'явилося відео з анонсом його інтерв'ю.

На опублікованих кадрах боксер постав у синьому светрі на блискавці, темних джинсах і кросівках. Василь сидить перед журналістом у кріслі і щось розповідає, на жаль, ролик не передає звук.

Користувачі соцмережі підтримали Ломаченка після поразки і висловили надію, що він зможе повернути свої пояси.

Нагадавши, гучна поразка Ломаченка в бою з Лопесом, Лебедєв назвав вирішальну причину: "це було..."

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