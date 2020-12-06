Украинский боксер Александр Усик высказался о поражении Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса

Своим мнением он поделился на канале Usyk17 в YouTube.

«Поражению есть ряд причин. Я был очень расстроен, где-то неделю об этом думал. Зная Василия Анатольевича и сколько он шёл к этому… Копаться в этом — лишнее. Нужно принять это, выходить оттуда, идти дальше. Я верю в реванш с Лопесом, это интересно. С финансовой точки зрения раскрутить.

Лопес думает, что там есть Хэйни, Гарсия, Дэвис, но это всё тоже не так просто, они находятся в разных компаниях, сделать этот поединок с одним из них Лопесу будет сложно. Теофимо думает, что будет миллиарды зарабатывать, но это не так. Очень хотелось бы посмотреть реванш, думаю, он будет», — заявил Усик.

Ранее мы писали, что ураинский боксер Василий Ломаченко решился на откровения после боя, в котором проиграл Теофимо Лопесу.

Как сообщает Politeka.net, 17 октября спортсмены встретились на ринге в Лас-Вегасе и поборолись за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В итоге американец получил победу и титул по единогласному решению судей. После разгромного поражения Василий Ломаченко больше месяца хранил молчание в "Инстаграм", однако накануне в соцсети появилось видео с анонсом его интервью.

На опубликованных кадрах боксер предстал в синем свитере на молнии, темных джинсах и кроссовках. Василий сидит перед журналистом в кресле и что-то рассказывает, к сожалению, ролик не передает звук.

Пользователи соцсети поддержали Ломаченко после поражения и выразили надежду, что он сможет вернуть свои пояса.

Напомним, громкое поражение Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."

Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко: "Теофимо помогли"

Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».