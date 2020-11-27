Неожиданную причину победы Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко озвучил экс-чемпион мира в тяжелой весовой категории россиянин Денис Лебедев

Недавний поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе между украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) Лебедев прокомментировал вэфире на странице промоутерской компании «Мир Бокса» в Instagram.

«Наверное, просто повторю слова Сергея Ковалева: «Мы там чужие». Это было всегда. Если бы Ломаченко был на месте Лопеса – отдали бы ему победу. Все очень просто», – заявил экс-чемпион мира.

Тем временем Лопес уверен, что станет лучшим боксером 2020 года, и уже подсчитывает, сколько будет зарабатывать после победы над Ломаченко.

В Twitter он написал, судя по всему, желаемый гонорар за следующий бой, который должен пройти против обязательного претендента на пояс IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО):

«Минимум 5 миллионов долларов сейчас, и это только начало. Скоро я буду получать по 20 миллионов долларов минимум. Берите пример с меня. Чтобы зарабатывать большие деньги, нужно идти на риск», - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что рекордный гонорар Василия Ломаченко в профессионалах составил 4 миллиона долларов – за бой против Люка Кэмпбелла.

Ранее Лопес рассказал о слабых местах Василия Ломаченко и как сумел ими воспользоваться в интервью The Last Stand Podcast на YouTube.

"Я думаю, люди не понимали, что с Ломаченко нужно танцевать", - заявил Лопес в интервью. "Если он перемещается в одном направлении, тебе нужно двигаться вместе с ним. И в то же время надо отходить назад, ведь у него короткие руки".

Напомним, ранее всплыла странная деталь контракта Ломаченко на бой с Кэмпбеллом: «не сможет рассчитывать».

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Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».