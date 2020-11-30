Украинский боксер Василий Ломаченко решился на откровения после боя, в котором проиграл Теофимо Лопесу

Как сообщает Politeka.net, 17 октября спортсмены встретились на ринге в Лас-Вегасе и поборолись за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В итоге американец получил победу и титул по единогласному решению судей. После разгромного поражения Василий Ломаченко больше месяца хранил молчание в "Инстаграм", однако накануне в соцсети появилось видео с анонсом его интервью (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

На опубликованных кадрах боксер предстал в синем свитере на молнии, темных джинсах и кроссовках. Василий сидит перед журналистом в кресле и что-то рассказывает, к сожалению, ролик не передает звук.

Пользователи соцсети поддержали Ломаченко после поражения и выразили надежду, что он сможет вернуть свои пояса:

"Вася, не парься, брат. Всему своё время. Возьмёшь ты все пояса"; "Васе конечно с травмой не повезло, но я думаю он вернётся ещё в лучшой форме"; "Василий, верни ремни домой 🙌"; "Давно пора было прокомментировать ситуацию с поражением и подготовкой к бою. Ждем"; "Чемп возвращается"; "Вася чемпион! Мы за тебя!"; "Не терпится уже послушать"; "Хоть бы в оправдании Васи был весомый аргумент, после которого можно вздохнуть и быть убеждённым, что это была ошибка и он вернется"; "Я уже думал: Вася все, в запой ушел"; "Василий 👍 отобьём назад 🥊✊".

Ранее Теофимо Лопес признался в интервью, что слабой стороной Василия Ломаченко стали его короткие руки. По словам американца, он смог победить благодаря работе на дистанции.

Напомним, громкое поражение Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."

Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко: "Теофимо помогли"

Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».