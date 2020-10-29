Украинский боксер Александр Усик не разговаривал с Василием Ломаченко о поединке, однако назвал свою версию поражения боксера
В интервью YouTube-каналу iFL TV украинский супертяжеловес рассказал, как прошла его встреча с Василием после боя. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.
По словам Усика, по поводу самого поединка боксеры не разговаривали.
«Мне не нужно разговаривать с ним об этом. Мне хотелось увидеть его глаза и услышать, как он себя чувствует. Чувствует он себя замечательно. Я увидел, что внутреннее состояние, по крайней мере, то что я увидел, сдержанное, нормальное», – сообщил он.
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Что касается причин, которые привели боксера к поражению, то их несколько.
«Я думаю, что Теофимо чуть-чуть судьи помогли, но неважно. Мы знаем, что проблемы были в Василия – и в лагере, и с плечом. Так что все нормально. Поменяем амуницию, залижем раны и вернемся», – заявил Усик.
Как известно, незадолго до боя с Лопесом Ломаченко получил травму плеча: он сильно ушиб ротаторную манжету и отколол кусок хряща. Никто из команды спортсмена об этом даже не подозревал.
19 октября ему сделали операцию, и сейчас боксер идет на поправку.
Украинский боксер потерпел поражение за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и лишился всех трех поясов. По решению судей, победу одержал американский боксер Теофимо Лопес (116:112, 119:111, 117:111).
Напомним, Ломаченко захотел реванш с Лопесом, американец в грубой форме ответил Василию.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.