Легендарний ГАЗ-21 "Волга" перетворили на пікап
Автомобіль засвітився ще до карантину біля одного з супермаркетів Луцька.
ГАЗ - 21 випускався ще в 1960-х роках, але луцький екземпляр виглядає новим, як ніби з конвеєра.
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Машина має великий дорожній просвіт, підніжки, додаткову оптику і сучасні колісні диски, взуті в високопрофільні шини.
Цікаво, що в базі даних автомобілів числиться як ГАЗ-211969, під капотом якого знаходиться 1,8-літровий мотор.
Спочатку це не була "Волга" - при створенні моделі основу був узятий старий пікап, до якого приєднали панелі кузова і бампера двадцять четвертої моделі "Волги".
Раніше ми писали, що в Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що покарання за порушення ПДР повинні бути куди жорсткіше.
З 25 листопада на території країни діють нові дорожні правила, серед яких обов'язок водіїв і пасажирів (навіть на задньому сидінні) пристібатися ременями безпеки.
Нововведення прокоментував радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.
За його словами, ремені безпеки-це один з елементів, який, можливо, зменшить кількість травм і загибелі на дорогах. Але, крім цього, українці повинні усвідомлювати всю серйозність відповідальності, яка піде за порушенням. Апостол є прихильником посилення покарань, в тому числі, підвищення штрафів в тисячі разів - до такого розміру, щоб "було страшно" порушувати.
Так, радник виступив за істотне підвищення штрафів за непристебнутий ремінь безпеки. За його словами, щодня в Україні гине 8-10 осіб в середньому і ще близько 30 травмується. Тільки за цей рік загинуло 2 800 осіб.
Нагадаємо, що штраф до 425 гривень і не тільки, яка небезпека підстерігає українців: "можуть втратити..."
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