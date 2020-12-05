Американська фітнес-модель Ана Чері захопила бездоганною фігурою, примірявши мереживну білизну
Як розповідає Politeka, фотографією знаменита красуня вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.
"Так! Ці вихідні пройшли під Netflix і відпочинок. Перевіряй мою біографію і пиши в чат", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Чері позує, сівши в мереживній білизні на дивані. Фанати знаменитості прийшли в "шалений" захват від побаченого, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.
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«Солодкі горбки-просто принадність», «це справжня пожежа», «так жарко виглядаєш», «бездоганні вигини», «о мій бог – це просто диво», «супержінка – красоточка. Бомба!»,- пишуть вони.
До цього ми розповідали, що американська фітнес-модель Ана Чері в розкритому халатику блиснула бюстом без білизни.
Розкута красуня постійно балує своїх шанувальників найспекотнішими знімками. Цього разу модель записала Сторіс в рожевому халатику без білизни.
Ана позувала біля дзеркала, знімаючи себе на камеру. Модель одягла Шовковий халат рожевого кольору, який раптово відчинила.
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
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