Американская фитнес-модель Ана Чери в раскрытом халатике сверкнула бюстом без белья

Раскованная красотка постоянно балует своих поклонников самыми жаркими снимками, пишет Politeka.net. В этот раз модель записала сторис в розовом халатике без белья.

Ана позировала возле зеркала, снимая себя на камеру. Модель надела шелковый халат розового цвета, который внезапно распахнула.

"Горячая леди" сверкнула пышным бюстом без белья. Она кокетливо приспустила одежду, посветив шелковой кожей.

Пышный бюст соблазнительно выпирал из-под ткани, и его нельзя было не заметить.

Звезда распустила длинные волнистые волосы набок. Красотка подчеркнула пышные ресницы черной тушью, а на веках были видны розовые тени. Губы модель подчеркнула блеском, отчего они стали казаться еще пухлее.

Она пела песню, текст которой высвечивался на экране.

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности. Вероятно, Ану осыпали комплиментами в личной переписке.

Ранее мы писали, что Ана Чери предстала в черных топике и шортиках. Первый был на молнии, которую Чери расстегнула, в результате из декольте выставился пышный бюст. Грудь чудесно смотрелась в топике, притягивая взгляд.

Длина одежды позволила взглянуть на упругий пресс знаменитости.

Красотка надела шортики, обтянувшие ее упругие ягодицы.

Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в светло-сером костюме с «мраморным» дизайном. Привычно повернувшись спиной к камере, она продемонстрировала свою подкачанную фигуру и восхитила сеть.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье