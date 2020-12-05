Американская фитнес-модель Ана Чери восхитила безупречной фигурой, примеряв кружевное белье
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитая красотка решила поделиться у себя на странице в Instagram.
«Да! Эти выходные прошли под Netflix и отдых. Проверяй мою биографию и пиши в чат», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Чери позирует, усевшись в кружевном белье на диване. Фанаты знаменитости пришли в «бешенный» восторг от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.
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«Сладкие бугорки – просто прелесть», «это настоящий пожар», «так жарко выглядишь», «безупречные изгибы», «о мой бог – это просто волшебство», «суперженщина – красоточка. Бомба!», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что американская фитнес-модель Ана Чери в раскрытом халатике сверкнула бюстом без белья.
Раскованная красотка постоянно балует своих поклонников самыми жаркими снимками. В этот раз модель записала сторис в розовом халатике без белья.
Ана позировала возле зеркала, снимая себя на камеру. Модель надела шелковый халат розового цвета, который внезапно распахнула.
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