Американская фитнес-модель Ана Чери восхитила безупречной фигурой, примеряв кружевное белье

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитая красотка решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Да! Эти выходные прошли под Netflix и отдых. Проверяй мою биографию и пиши в чат», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Чери позирует, усевшись в кружевном белье на диване. Фанаты знаменитости пришли в «бешенный» восторг от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

«Сладкие бугорки – просто прелесть», «это настоящий пожар», «так жарко выглядишь», «безупречные изгибы», «о мой бог – это просто волшебство», «суперженщина – красоточка. Бомба!», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что американская фитнес-модель Ана Чери в раскрытом халатике сверкнула бюстом без белья.

Раскованная красотка постоянно балует своих поклонников самыми жаркими снимками. В этот раз модель записала сторис в розовом халатике без белья.

Ана позировала возле зеркала, снимая себя на камеру. Модель надела шелковый халат розового цвета, который внезапно распахнула.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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