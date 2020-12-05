Раніше повідомлялося, що в Україні планують ввести новий інтелектуальний карантин через збільшення кількості заражених вірусом

З цього приводу користувачі мережі діляться смішними фотожабами і мемами на цю тему.

Українці жартують про те, що карантин вихідного дня не виправдав очікувань, тому країну чекає жорсткий карантин. Точну дату карантину влада поки не називає.

У МОЗ запевняють про достатнє тестування на китайську та наявність місць у лікарнях. Однак лікарі кажуть, що ситуація на місцях набагато гірша. Тому карантин потрібен для того, щоб знизити навантаження на систему охорони здоров'я.

Раніше ми повідомляли, в МОЗ говорять про два можливі варіанти введення локдауна. Зокрема, найбільше у відомстві схиляються про старт такого вже після Нового року.

Згідно з другим варіантом, локдаун може початися вже в кінці грудня. Все залежить від показника добової захворюваності. Якщо відбудеться різкий стрибок (наприклад від 15 тис. до 20-30 тис.), то такий результат цілком можливий.

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