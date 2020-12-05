Ранее сообщалось, что в Украине планируют ввести новый интеллектуальный карантин из-за увеличения количества зараженных вирусом
По этому поводу пользователи сети делятся смешными фотожабами и мемами на эту тему.
Украинцы шутят о том, что карантин выходного дня не оправдал ожиданий, потому страну ждет жесткий карантин. Точную дату карантина власти пока не называют.
В МОЗ уверяют о достаточном тестировании на китайский и наличии мест в больницах. Однако врачи говорят, что ситуация на местах гораздо хуже. Потому карантин нужен для того, дабы снизить нагрузку на систему здравоохранения.
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Ранее мы сообщали, в Минздраве говорят о двух возможных вариантах введения локдауна. В частности, более всего в ведомстве склоняются о старте такового уже после Нового года.
Согласно второму варианту, локдаун может начаться уже в конце декабря. Все зависит от показателя суточной заболеваемости. Если произойдет резкий скачок (например от 15 тыс. до 20-30 тыс.), то такой исход вполне возможен.
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