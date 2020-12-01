В Украине цены на разные продукты начинают меняться в преддверии Нового года

Большинство семей начинают задумываться о закупке продуктов к праздникам заранее, а продавцы следят за этими тенденциями и меняют цены в свою пользу. О том, во сколько может обойтись новогодний стол в этом году, рассказали «Вести».

Так, эксперты заметили, что по сравнению с прошлым годом на прилавках появилось больше недорогих овощей. Однако, экономисты отмечают, что этом может быть связано с общим падением доходов населения.

Что касается мясных продуктов, то цены на свинину и баранину остались такими же, как и в начале года, однако телятина, говядина и колбасные изделия все же подорожали.

«Цены на мясные изделия уже заоблачные, на колбасы, в частности», - рассказал глава Национальной ассоциации производителей мяса и мясопродуктов "Укрмясо" Владимир Попов.

Уточняется, что сейчас средние цены на говядину составляют от 150 до 200 грн за кг, а на свинину – около 150 грн. Ожидается, что ближе к праздникам из-за повышенного спроса цены могут вырасти еще на 10%.

В свою очередь, экономист Олег Пендзин отметил, что особого подорожания рыбы и морепродуктов ждать не стоит, если не произойдет резкого скачка курса доллара.

«Не секрет, что уже сейчас на ввозимый товар цена доллара — по 30 гривен», - уточнил эксперт.

В целом же пресловутый «индекс оливье» в этом году составит 226,99 грн за 3 кг традиционного новогоднего салата. По сравнению с прошлым годом он вырос на 20%. Так, в этом году украинцам придется выложить 108 грн за 600 г вареной колбасы, 46,2 грн за 500 г соленых огурцов, 29,6 грн за 425 г зеленого горошка, 18 грн за 300 г майонеза, 17,84 грн за 8 куриных яиц, 5,5 грн за 600 г картофеля, 1,05 грн за 250 г моркови и 0,8 грн за 200 г лука.

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