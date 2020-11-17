После местных выборов поставщики решили резко повысить тарифы на отопление

Как сообщает Politeka.net, региональные компании уже готовятся взвинтить цены до конца 2020 года. Так в Запорожской области собираются поднять стоимость газа с 1339 гривен до 1448 гривен за гигакалорию (на 8%). В ноябре власти Полтавщины тоже планируют обсудить повышение, коммунальщики ожидают подорожания минимум на 10%.

Ольга Бабий из НКРЭ рассказала изданию "Страна", что комиссией одобрена цена в 6,5 тысяч гривен за тысячу кубометров газа. Стоит отметить, что прошлой весной утвердили цену в 3850 гривен за куб - выходит плюс 2600 гривен за отопление. Ранее Нацкомиссия сохранила специальные цены в этом отопительном сезоне, благодаря этому тарифы будут расти медленнее, чем того требуют рыночные условия.

По словам Ольги Бабий, ценник официально еще не утвержден, его еще нужно обсудить с лицензиатами. Однако если процедура пройдет быстро, газ может резко подорожать уже с первого декабря, а платежки с повышенными суммами потребители получат уже на католическое Рождество.

Некоторые регионы отказыаются повышать цены, например, в Черкассах оставили тариф на уровне 3850 гривен за тысячу кубов, но таких пока единицы. Тем временем, многие поставщики требуют учитывать не только стоимость газа, но и зарплаты сотрудников.

"У многих в тарифе заложены зарплаты технического персонала (электрики, слесари, водители и др.) на уровне 7,5-8,5 тысяч, но в реальности таким специалистам платят уже по 15-16 тысяч и больше", - объяснила Бабий.

Если зарплатную составляющую включат в тариф, отопление обойдется украинцам еще дороже. В ценниках на тепло доля зарплат составляет 10%, на поставки газа - 40%. При этом сотрудники компаний-поставщиков часто жалуются на низкие выплаты.

Напомним, цены на газ взлетели на 35%, но это еще не конец.

Как сообщала Politeka, украинцам озвучили цену на газ в 9 тысяч, общество такого не ожидало

Также Politeka писала, что тарифы на газ снова взлетят, а украинцев уже сейчас пугают новыми платежками