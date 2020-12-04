Українська співачка Наташа Могилевська вразила сміливим образом

Як повідомляє Politeka.net, фотографії артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Могилевська зображена в білому светрі, який вона стягнула з одного плеча, додавши кадру пікантності. Артітска завдала яскравий макіяж з помаранчевими тінями і яскраво червоною помадою.

Відзначимо, такий образ оцінили не всі.

"Які бомбічні тіні🔥»," Наталочка, ви прекрасні«, " неймовірно красива, Наталя!", "Наташа-супер" « "навіщо так прикрашати обличчя, сто квітів, як клоун в цирку», "яка красава – просто пропав дар мови", - пишуть в коментарях.

Раніше Наталія Могилевська розповіла шанувальникам, що думає про колегу Ірину Білик.

"Моя кохана, моя ідеальна, моя зірка 🌟 @bilyk_iryna як же я люблю твої пісні, завжди пам'ятай, що я поруч і я твій друг🥰 мої поцілунки від блондинки до блондинки💋», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку засмагла Могилевська позує, притулившись до Білик.

Нагадавши, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості:"Наташа, не грай з дияволом".

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