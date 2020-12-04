Украинская певица Наташа Могилевская впечатлила смелым образом

Как сообщает Politeka.net, фотографии артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Могилевская запечатлена в белом свитере, который она стянула с одного плеча, добавив кадру пикантности. Артитска нанесла яркий макияж с оранжевыми тенями и ярко красной помадой.

Отметим, такой образ оценили не все.

«Какие бомбические тени🔥», «Наталочка, Вы прекрасны», «Невероятно Красивая, Наталья!», «Наташа – супер», «Зачем так разукрашивать лицо, сто цветов, как клоун в цирке», «Какая красава – просто пропал дар речи», - пишут в комментариях.

Ранее Наталья Могилевская рассказала поклонникам, что думает про коллегу Ирину Билык.

«Моя любимая, моя идеальная, моя звезда 🌟 @bilyk_iryna Как же я люблю твои песни, всегда помни, что я рядом и я твой друг🥰 Мои поцелуи от блондинки к блондинке 💋», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке загорелая Могилевская позирует, прижавшись к Билык.

Напомним, поцелуй Могилевской со своим старым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".

Как сообщала Politeka, Могилевская перешла на воду из монастыря и сделала признание о своем прошлом: "Любила начинать день с бокала..."

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