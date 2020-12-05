Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе з подружкою

На фото Ніколь позує в довгих шкарпетках, трусиках і топі. Красуня підняла ніжки і показала п'яту точку, яка нічим не була прикрита. Вище можна побачити подружку з розставленими ногами в трусиках і топі. Красуня взялася за талію і дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ми живемо на один тиждень з сьогоднішнього дня !! Тільки для фанатів. Ми будемо розважатися у відпустці і не тільки", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як чудовий вигляд", "Вау, милий пейзаж", " Ви так красиво виглядаєте !!", "Ви обидва супер-пупер чудові, вау"," Банда повідомлень завжди тут", " щасливого четверга!! Вдалого дня","плоска земля, вона знає, "чудові кішечки".

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Модель прийшла додому і одягла купальник. Ніколь натягнула на свій значний розмір купальний наряд синього кольору і в білий горошок. Верх ледь тримався на пишних грудях, витягнувшись на бретельках.

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