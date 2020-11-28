Известная американская фитнес-модель Николь Амато взбодрила публику соблазнительным видом и активной тренировкой

Как передает Politeka.net, звезда публиковала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показала, как оттачивает фигурку, призвав поклонников брать с нее пример (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Девушка в горчичных лосинах и ультракороткой футболке, бесстыдно задирающейся вверх при любом движении, показала, как умело управляет своим телом. Николь поиграла упругим "орешком" на камеру, вдохновив многих не забывать о фигуре во время праздников.

"Всего 5 упражнений и 2-4 раунда в каждом по 12-15 повторений каждого упражнения, и вы будете сжигать больше калорий, чем вам будет стоить праздничный обед. Праздники предназначены для семьи и любви, воспоминаний и отдыха от мира. Это не значит, что нужно отвлекаться от себя и не заботиться о своем здоровье. У всех нас есть 30 минут, чтобы сначала сделать что-то хорошее для себя. Тогда я очень надеюсь, что у вас будет гораздо больше времени, чтобы уделить этому праздничному сезону! 🎁 Всех с праздником", - подписала видео Амато, имея в виду американский День благодарения, который был 26 ноября.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Молодец 😊👏🏼 Ты сильная и потрясающая 💪🏼❤️"

"Желаю вам счастливых выходных 🤗❤️"

"Отличный блеск😍👍"

Ранее мы сообщали, Николь изумила сочным фото, дерзнув показать себя абсолютно голой, из "одежды" только краска для боди-арта и украшения.

Амато перевоплотилась в настоящую русалку, встав в жаркую позу.

Напомним, что Николь Амато в непристойном купальнике остудила свой пыл, погрузившись в воду.

А еще Politeka писала, что раздетая фитнес-модель Николь Амато эффектно уселась, поманив экзотической красотой.

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Николь Амато эффектно выгнулась в микро-бикини, тело аж блестит.