Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя и рассказала о начале

На фото Николь позировала в закрытом купальнике телесного цвета, дополнив образ большим каблуком. Красотка показалась на пляже, хвастаясь своими худыми ножками. В зоне бикини можно увидеть пикантную стрижку, которая сделала кадр максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Начало конца. Новая эра", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Удивительная красотка", "Боже мой, ты выглядишь потрясающе! Люблю это", "Поздравляю с любовью", "Уникальный стиль и класс ... красиво", "Вот это да! Ваше тело безупречно!", "Жаркость перегружена", "Такой потрясающий снимок, как всегда вау", "Счастливая среда!! Удачного дня", "Привет от вашей банды уведомлений", "О, мой бог! Это потрясающая сестренка", "Вот это да! Ты принцесса", "ты идеальная женщина".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Николь Амато показала идеальную фигуру с выгодного ракурса.

В этот раз модель продемонстрировала идеальные изгибы в салатовых белье и чулках.

Звезда встала к камере спиной, блеснув своим крепким "орешком" в маленьких трусиках. Ягодицы выглядели очень соблазнительно, и от них просто невозможно было отвести взгляда.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато поиграла "орешком" в тугих лосинах, жаркая тренировка

А еще Politeka писала, что пышногрудая Николь Амато не сдержала эмоций, пустившись в жаркий танец

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