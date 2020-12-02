Известная фитнес-модель Николь Амато показала идеальную фигуру с выгодного ракурса
Известная красотка впечатляет своими совершенствами в каждом новом образе, пишет Politeka.net. Звезда без всяких стеснений дает разыграться фантазиям фанатов.
В этот раз модель продемонстрировала идеальные изгибы в салатовых белье и чулках.
Звезда встала к камере спиной, блеснув своим крепким "орешком" в маленьких трусиках. Ягодицы выглядели очень соблазнительно, и от них просто невозможно было отвести взгляда.
Также можно заметить, что Амато позировала в прозрачном лифчике с вышитыми цветами.
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Полупрозрачные чулки обтянули ровные накаченные ножки. "Самая красивая" девушка встала на носочек, чтобы сделать силуэт стройнее и подтянутее.
Завершили образ различные аксессуары.
Модель распустила волосы, опустила глаза и приоткрыла губы.
Фото получилось очень соблазнительным, благодаря аппетитным формам соблазнительницы, однако не собрало лайков и комментариев в открытом доступе.
Ранее мы писали, что Николь Амато для жарких съемок выбрала рубашку для сна с пикантным вырезом.
Звезда специально приподнимала роскошный бюст, сжимая его в ладонях. При этом огромные прелести едва ли не вываливались из смелого декольте, что нравилось знаменитости.
Николь подняла камеру над собой для идеального фото.
Напомним, Николь Амато опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показала, как оттачивает фигурку, призвав поклонников брать с нее пример.
Модель в лосинах и ультракороткой футболке, бесстыдно задирающейся вверх при любом движении, показала, как умело управляет своим телом.
Напомним, что Николь Амато в непристойном купальнике остудила свой пыл, погрузившись в воду.
А еще Politeka писала, что раздетая фитнес-модель Николь Амато эффектно уселась, поманив экзотической красотой.
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Николь Амато эффектно выгнулась в микро-бикини, тело аж блестит.