Известная фитнес-модель Николь Амато показала идеальную фигуру с выгодного ракурса

Известная красотка впечатляет своими совершенствами в каждом новом образе, пишет Politeka.net. Звезда без всяких стеснений дает разыграться фантазиям фанатов.

В этот раз модель продемонстрировала идеальные изгибы в салатовых белье и чулках.

Звезда встала к камере спиной, блеснув своим крепким "орешком" в маленьких трусиках. Ягодицы выглядели очень соблазнительно, и от них просто невозможно было отвести взгляда.

Также можно заметить, что Амато позировала в прозрачном лифчике с вышитыми цветами.

Полупрозрачные чулки обтянули ровные накаченные ножки. "Самая красивая" девушка встала на носочек, чтобы сделать силуэт стройнее и подтянутее.

Завершили образ различные аксессуары.

Модель распустила волосы, опустила глаза и приоткрыла губы.

Фото получилось очень соблазнительным, благодаря аппетитным формам соблазнительницы, однако не собрало лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Николь Амато для жарких съемок выбрала рубашку для сна с пикантным вырезом.

Звезда специально приподнимала роскошный бюст, сжимая его в ладонях. При этом огромные прелести едва ли не вываливались из смелого декольте, что нравилось знаменитости.

Николь подняла камеру над собой для идеального фото.

Напомним, Николь Амато опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором показала, как оттачивает фигурку, призвав поклонников брать с нее пример.

Модель в лосинах и ультракороткой футболке, бесстыдно задирающейся вверх при любом движении, показала, как умело управляет своим телом.

Напомним, что Николь Амато в непристойном купальнике остудила свой пыл, погрузившись в воду.

А еще Politeka писала, что раздетая фитнес-модель Николь Амато эффектно уселась, поманив экзотической красотой.

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Николь Амато эффектно выгнулась в микро-бикини, тело аж блестит.