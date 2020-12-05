Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя с подружкой

На фото Николь позирует в длинных носочках, трусиках и топе. Красотка подняла ножки и показала пятую точку, которая ничем не была прикрыта. Выше можно увидеть подружку с расставленными ногами в трусиках и топе. Красотка взялась за талию и смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мы живем на одну неделю с сегодняшнего дня !! Только для фанатов. Мы будем развлекаться в отпуске и не только", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как восхитительный вид", "Вау, милый пейзаж", "Вы так красиво выглядите !!", "Вы оба супер-пупер великолепные, вау", "Банда уведомлений всегда здесь", "Счастливого четверга!! Удачного дня", "Плоская земля, она знает, "Восхитительные кошечки".

Мы писали, что известная американская фитнес-модель Николь Амато показала шикарное тело.

Модель пришла домой и надела купальник. Николь натянула на свой внушительный размер купальный наряд синего цвета и в белый горошек. Верх едва держался на пышной груди, вытянувшись на бретельках.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато показала пикантную стрижку в слишком узком купальнике

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