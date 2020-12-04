З'явилося несподіване фото онкохворої Анастасії Заворотнюк і її зіркової дочки Анни

Знімок був опублікований в Instagram-акаунті, який присвячений зірці серіалу "Моя прекрасна няня".

Для фотосесії Анна та Анастасія Заворотнюк підібрали навіть сукні одного кольору.

Зірка "моєї прекрасної няні" разом з дочкою позують перед фотографом, мабуть, у вітальні свого розкішного особняка. Актриса, не застебнувши гудзики на своїй сукні, стоїть поруч з дочкою, яка в цей момент сидить на дивані і "закохано" дивиться в об'єктив.

"Залишайте в коментарях Ваші побажання для Анастасії. Одужуй. Ми тебе чекаємо", - йдеться в підписі до знімка.

"Здоров'я", " Настуся, одужуй швидше і повертайся до нас. Ми раді тебе бачити, і здоров'я всієї вашої прекрасної сім'ї", " Здоров'я, здоров'я, здоров'я і сил. Ти впораєшся, Настюша, ти сильна!", "Віри у все хороше!", "Анастасія ми віримо, що у тебе все буде на вищому рівні, хіба може мрія багатьох чоловіків просто опустити руки, ти для нас завжди будеш прекрасною нянею, здоров'я тобі дорогий наш чоловік з великої літери", "дівчатка, ви найкращі", "я чула, як один творча людина захоплювався Анастасією Заворотнюк. Описуючи достоїнства актриси, він висловив думку, що коли Бог створював Настю, то ні на що не відволікався, тому у неї немає недоліків. Я повністю з ним згодна. Настуся, ми тебе чекаємо", - написали фанати в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Анна Заворотнюк втекла із заміського особняка і похвалилася своєю квартирою в Москві.

Дочка онкохворої "моєї прекрасної няні" самостійно вибирала дизайн інтер'єру і віддала перевагу світлим відтінкам, щоб в будинку було більше візуального простору.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

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