Появилось неожиданное фото онкобольной Анастасии Заворотнюк и ее звездной дочери Анны

Снимок был опубликованный в Instagram-аккаунте, который посвящен звезде сериала "Моя прекрасная няня".

Для фотосессии Анна и Анастасия Заворотнюк подобрали даже платья одного цвета.

Звезда "Моей прекрасной няни" вместе с дочерью позируют перед фотографом, видимо, в гостинной своего роскошного особняка. Актриса, не застегнув пуговки на своем платье, стоит рядом с дочерью, которая в этот момент сидит на диване и "влюбленно" смотрит в объектив.

"Оставляйте в комментариях Ваши пожелания для Анастасии. Поправляйся. Мы тебя ждём", - говорится в подписи к снимку.

"Здоровья", "Настенька, поправляйся скорее и возвращайся к нам. Мы рады тебя видеть, и здоровья всей вашей прекрасной семье", "Здоровья, здоровья, здоровья и сил. Ты справишься, Настюша, ты сильная!", "Веры во всё хорошее!", "Анастасия мы верим, что у тебя всё будет на высшем уровне, разве может мечта многих мужчин просто опустить руки, ты для нас всегда будешь прекрасной няней, здоровья тебе дорогой наш человек с большой буквы", "Девочки, вы самые лучшие", "Я слышала, как один творческий человек восхищался Анастасией Заворотнюк. Описывая достоинства актрисы, он высказал мнение, что когда Бог создавал Настю, то ни на что не отвлекался, поэтому у нее нет недостатков. Я полностью с ним согласна. Настенька, мы тебя ждем", - написали фанаты в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Анна Заворотнюк сбежала из загородного особняка и похвасталась своей квартирой в Москве.

Дочь онкобольной "Моей прекрасной няни" самостоятельно выбирала дизайн интерьера и отдала предпочтение светлым оттенкам, чтобы в доме было больше визуального пространства.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

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