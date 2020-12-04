Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес розбурхала фантазії пікантним нарядом
Як повідомляє Politeka.net, артистки поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram.
Лопес подякувала всім, завдяки кому удостоїлася премії Women In Music ICON Award.
Фолловери вітають улюблену зірку і пишуть, що пишаються нею.
Радісну звістку артистка супроводила фотографією, на якій зображена в білій сукні з незвичайними розрізами на талії і стегні.
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Лопес зображена лежить на столі, вона дивиться в кадр, відкривши рот.
"Королева", "чудова», «ікона назавжди», «гаряча королева», "приголомшливо", - пишуть в коментарях.
Варто відзначити, що Дженніфер Лопес влаштувала неймовірний виступ на музичній премії. Красуня вибрала для заходу напівпрозорий костюм, через який просвіщався її апетитний бюст. Округлі стегна 51-річної зірки заслуговували на окрему увагу.
Крім цього, нещодавно ми писали, що Джей Ло не побоялася показати себе без макіяжу. Красуня записала відеозвернення до своїх шанувальників, будучи одягненою в домашній халатик.
Нагадаємо, що фігуриста Дженніфер Лопес у відвертому вбранні покрутила стегнами перед спекотними красенями: "смачно!".
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