Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии пикантным нарядом
Как сообщает Politeka.net, артистки поделилась снимком на своей странице в Инстаграм.
Лопес поблагодарила всех, благодаря кому удостоилась премии Women In Music ICON Award.
Фолловеры поздравляют любимую звезду и пишут, что гордятся ею.
Радостное известие артистка сопроводила фотографией, на которой запечатлена в белом платье с необычными разрезами на талии и бедре.
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Лопес запечатлена лежащей на столе, она смотрит в кадр, приоткрыв рот.
«Королева», «Восхитительная», «Икона навсегда», «Горячая королева», «Ошеломляюще», - пишут в комментариях.
Стоит отметить, что Дженнифер Лопес устроила невероятное выступление на музыкальной премии. Красотка выбрала для мероприятия полупрозрачный костюм, через который просвещался ее аппетитный бюст. Округлые бедра 51-летней звезды заслуживали отдельного внимания.
Кроме этого, недавно мы писали, что Джей Ло не побоялась показать себя без макияжа. Красотка записала видеообращение к своим поклонникам, будучи одетой в домашний халатик.
Напомним, что фигуристая Дженнифер Лопес в откровенном наряде покрутила бедрами перед знойными красавчиками: "Вкусно!".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Дженнифер Лопес впечатлила изгибами, приспустив штаны: «Какой восхитительный…».
Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес в максимально вульгарном виде повиляла бедрами, лишив мужчин сна: жаркие кадры.